После запуска «Северного потока-2» Россия не намерена сворачивать транзит газа через Украину. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщили 9 сентября РИА Новости

«Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов», — сказала Захарова.

Украинские прокуроры собирают «чемоданы тревоги» © pixabay Александр Глушко, по его словам, транзит российского газа через Украину после 2024 года продолжится, «если будет спрос». При этом он уточнил, что по данным ведущих мировых агентств, потребность в газе только растет.

«Северный поток-2» — газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он должен будет объединить Россию и Германию. Пока официальные сроки запуска объекта не называются. «Газпром» заявил объявил о завершении укладки и пусконаладочных работ, что специалисты расценивают как свидетельство скорого пуска объекта.