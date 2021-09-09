«Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов», — сказала Захарова.
Ранее это намерение озвучивал и замглавы МИД РФ Александр Глушко, по его словам, транзит российского газа через Украину после 2024 года продолжится, «если будет спрос». При этом он уточнил, что по данным ведущих мировых агентств, потребность в газе только растет.
«Северный поток-2» — газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, он должен будет объединить Россию и Германию. Пока официальные сроки запуска объекта не называются. «Газпром» заявил объявил о завершении укладки и пусконаладочных работ, что специалисты расценивают как свидетельство скорого пуска объекта.