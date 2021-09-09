У здания министерства культуры в Киеве собрались активисты, они попытались прорваться на прием к главе ведомства Александру Ткаченко. Об этом 9 сентября сообщает Telegram-канал Pаvlovsky news

Ткаченко обвинил Кличко в агрессивном пиаре на скандалах © Facebook, Віталій Кличко

По словам активистов, они пришли к главе Минкульта Украины Александру Ткаченко, чтобы призвать его защитить памятники столицы.

В частности, они высказались против передачи участка по адресу ул. Грушевского, 4б под застройку. Ранее передачу участка под строительство офисно-отельного комплекса одобрили 87 из 120 депутатов Киевсовета. Здание согласно плану составит 48 этажей в высоту.

Ранее суд лишил охранного статуса памятника архитектуры усадьбу ХIХ века, которая находится по этому адресу. В январе 2019 года в здании произошел пожар.