За то, что строительство «Северного потока-2» не удалось остановить, несут ответственность президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, говорится в итогах исследования социологической группы «Рейтинг», обнародованных 9 сентября

«41% считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство упомянутого газопровода. Зато 20% возлагают ответственность за это на Порошенко, 3% — на Зеленского, еще четверть — на обоих президентов», — говорится в публикации на сайте компании.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Опрос проходил со 2 по 4 сентября по телефону, выбирались респонденты старше 18 лет. Опрос охватывал всю территорию Украины за исключением неподконтрольного Киеву Донбасса. Всего опросили две с половиной тысячи человек.