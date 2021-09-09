«41% считают, что Украина не имела никаких возможностей остановить строительство упомянутого газопровода. Зато 20% возлагают ответственность за это на Порошенко, 3% — на Зеленского, еще четверть — на обоих президентов», — говорится в публикации на сайте компании.
Также в нем отмечается, что жители Украины в целом хорошо осведомлены о российско-европейском проекте: 50% знают об этом, 31% слышал что-то и лишь 18% ничего не знали о строительстве «Северного потока-2».
Опрос проходил со 2 по 4 сентября по телефону, выбирались респонденты старше 18 лет. Опрос охватывал всю территорию Украины за исключением неподконтрольного Киеву Донбасса. Всего опросили две с половиной тысячи человек.