Строительство газопровода «Северный поток-2» завершается, миллионы европейских потребителей скоро начнут получать по нему газ из России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Сооружение одного из крупнейших в мире энергетических инфраструктурных объектов близится к завершению. Всем, включая и оппонентов "Северного потока-2", которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его просто невозможно и пора прекратить чинить препятствия этому важному проекту, пришло время договариваться о разумных, взаимовыгодных параметрах эксплуатации газопровода», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что сроки начала коммерческих поставок зависят от позиции немецкого регулятора.

«Мы рассчитываем, что миллионы европейских потребителей уже в ближайшее время смогут получать российский газ по кратчайшему, наиболее экономичному, подчеркиваю, и экологическому маршруту», — отметила представитель МИД.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Однако Захарова уточнила, что этот вопрос является чисто коммерческим и зависит от объемов будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов.