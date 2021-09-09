Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что многие члены Евросоюза не готовы к принятию в организацию Украины. Никто не хочет новых проблем, заявил дипломат в интервью изданию «Европейская правда» 9 сентября

В 2019 году Верховная Рада приняла поправки в Конституцию, закрепляющие курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Мнение о том, что перспективы интеграции Украины в эти организации туманны, озвучивал целый ряд экспертов и политиков, включая президента Эстонии Керсти Кальюлайд и пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Посол Латвии, отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Украины в ЕС, ответил, что «не хотел бы спекулировать о 10, 20 или 30 годах», потому что в Евросоюзе нет «общего понимания о европейских перспективах страны».

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Даже те страны, которые не против расширения на восток, хотят видеть в составе ЕС готовые к вступлению государства, так как «никто не хочет получить новые проблемы», заключил Пойканс.

Ранее на Украине резко отреагировали на высказывание президента Эстонии Керсти Кальюлайд о несоответствии Украины критериям членства в ЕС. По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, заявление президента Эстонии является «попыткой оправдать неготовность к расширению» самого Евросоюза.