Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже одобрил документ. В нем в частности указано, что «Газпром» разработает «дорожную карту», в которой будут зафиксированы целевые показатели развития отрасли.
«Реализация соглашения позволит России стать одним из лидеров на формирующемся глобальном рынке водородной энергетики», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Кабмина.
Также сообщается, что «Газпром» разработает план мероприятий до 2025 года, в котором будут указаны сроки реализации отдельных инициатив и ответственные за это лица. Утверждать этот план будут в правительстве.
Как отмечается, работа над соглашением ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках Концепции развития водородной энергетики.
Ранее Европейский союз принял программу по декарбонизации, согласно которой в ЕС до 2050 года полностью откажутся от сжигания ископаемого топлива.
Это означает, что экспорт российского природного газа в ЕС после 2050 года окажется под вопросом. Однако новые трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» позволяют прокачивать не только метан, но и водород, спрос на который в ЕС будет только расти.
Кроме того, в планах Европейской комиссии ввести «углеродный налог» на товары, при производстве которых происходили выбросы углекислого газа в атмосферу — в том числе если на производстве использовалась электроэнергия, произведенная в результате сжигания ископаемого топлива.
В России уже опасаются, что ЕС будет использовать «углеродный налог» для нечестной конкуренции.
В частности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отмечал, что Европа планирует ввести такой налог на авиадвигатели для того, «чтобы весь мир летал на авиадвигателях, произведенных в ЕС или в США — на Pratt & Whitney или Boeing».
По словам чиновника, Россия уже подготовила «очень болезненные контрмеры», однако говорить более конкретно об этом отказался.