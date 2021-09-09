Правительство России и ПАО «Газпром» готовят соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики, а также декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа, сообщает «Интерфакс» 9 сентября со ссылкой на пресс-службу кабинета министров

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уже одобрил документ. В нем в частности указано, что «Газпром» разработает «дорожную карту», в которой будут зафиксированы целевые показатели развития отрасли.

«Реализация соглашения позволит России стать одним из лидеров на формирующемся глобальном рынке водородной энергетики», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Кабмина.

Алексей Паевский: Пока энергия из водорода дорогая, но скоро все изменится © Facebook, Алексей Паевский

Как отмечается, работа над соглашением ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках Концепции развития водородной энергетики.

Ранее Европейский союз принял программу по декарбонизации, согласно которой в ЕС до 2050 года полностью откажутся от сжигания ископаемого топлива.

Это означает, что экспорт российского природного газа в ЕС после 2050 года окажется под вопросом. Однако новые трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» позволяют прокачивать не только метан, но и водород, спрос на который в ЕС будет только расти.

Кроме того, в планах Европейской комиссии ввести «углеродный налог» на товары, при производстве которых происходили выбросы углекислого газа в атмосферу — в том числе если на производстве использовалась электроэнергия, произведенная в результате сжигания ископаемого топлива.

Водородные грезы Зеленского © AFP, Anatolii STEPANOV

В частности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отмечал, что Европа планирует ввести такой налог на авиадвигатели для того, «чтобы весь мир летал на авиадвигателях, произведенных в ЕС или в США — на Pratt & Whitney или Boeing».

По словам чиновника, Россия уже подготовила «очень болезненные контрмеры», однако говорить более конкретно об этом отказался.