Страны-участницы военной операции НАТО и союзников блока в Афганистане взяли на себя обязательство по размещению афганских беженцев после вывода войск из страны. К размещению беженцев подключилась и Украина.
«Существует вероятность прибытия в ближайшее время на территорию Украины большого количества (более 5 тысяч) человек — потенциальных искателей убежища», — указано в письме главы МВД.
Уточняется, что на содержание беженцев необходимо 264 млн гривен (722 млн руб.) в год.
В письме указано, что только на зарплаты персоналу центров по размещению беженцев необходимо 280 млн гривен (765 млн руб.), на питание — 90 млн гривен (246 млн руб.), на оплату коммунальных услуг — 80 млн гривен (218 млн руб.).
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович указывал на плюсы принятия Украиной афганских беженцев. По его мнению, беженцы «часто гораздо более образованы, чем средний украинец», знают несколько языков, из которых как минимум английский в совершенстве.