Более полумиллиарда гривен (1,367 млрд руб.) на размещение афганских беженцев и сопутствующие расходы МВД Украины просит у правительства. Это следует из письма главы министерства Дениса Монастырского премьер-министру Денису Шмыгалю, копию которого 9 сентября распространило агенство Украинские новости

Страны-участницы военной операции НАТО и союзников блока в Афганистане взяли на себя обязательство по размещению афганских беженцев после вывода войск из страны. К размещению беженцев подключилась и Украина.

«Существует вероятность прибытия в ближайшее время на территорию Украины большого количества (более 5 тысяч) человек — потенциальных искателей убежища», — указано в письме главы МВД.

Уточняется, что на содержание беженцев необходимо 264 млн гривен (722 млн руб.) в год.

Арестович объяснил, почему среднестатистический украинец глупее афганского беженца © Facebook Алексея Арестовича

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович указывал на плюсы принятия Украиной афганских беженцев. По его мнению, беженцы «часто гораздо более образованы, чем средний украинец», знают несколько языков, из которых как минимум английский в совершенстве.