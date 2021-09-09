По словам Кивы, сегодня Украина превратилась в колыбель фашизма, несмотря на ее вклад в освобождение мира от фашизма.
Он отметил, что сегодня неофашисты могут беспрепятственно маршировать в городе-герое Киеве, а также на государственном уровне отмечаются дни рождения членов дивизии СС «Галичина».
«Власть потакает, популяризирует фашизм в нашей жизни и в воспитательном процессе наших детей. Сегодня уже нацистские преступники возведены в ранг героев, их именами называют школы, улицы, посёлки. Изменена учебная программа, она коверкает нашу историю. Имена наших дедов-героев победителей втаптываются в грязь. Те, кто дал миру жизнь, сегодня в забвении», — сказал Кива.
При этом люди, которые противостоят фашизму, сегодня преследуются властью, подчеркнул он.
В августе в Литине Винницкой области торжественно отпраздновали юбилей нацистского коллаборанта Омеляна Грабца, причастного к массовому убийству евреев. В его честь в городе названа улица.