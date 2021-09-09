Россия и США сосредоточились на решении вопросов в рамках «женевского диалога», поэтому не будут принимать каких-либо «резких» решений около полугода. Такое мнение 8 сентября выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«По женевскому диалогу работают специальные правительственные комиссии на уровне замминистра иностранных дел, которые пытаются проговорить результат джентльменской договоренности президентов, которая даже толком не была зафиксирована никак. Они сейчас дорабатывают это. Есть временная передышка до конца этого года», — заявил он.

Скорой встречи Путина с Зеленским не ждите - Песков раскрыл планы президента © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

Ранее Бортник заявил, что короткий фрагмент готовящегося фильма американским телеканалом CNN является информационной спецоперацией США, которая изначально была направлена против окружения президента Владимира Зеленского и его Офиса.

Кроме того, он заявил, что грядущие выборы в Госдуму России и нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы для решения конфликта в Донбассе, отодвигают вероятность личной встречи украинского лидера со своим российским коллегой Владимиром Путиным на неопределенный срок.