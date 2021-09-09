«По женевскому диалогу работают специальные правительственные комиссии на уровне замминистра иностранных дел, которые пытаются проговорить результат джентльменской договоренности президентов, которая даже толком не была зафиксирована никак. Они сейчас дорабатывают это. Есть временная передышка до конца этого года», — заявил он.
По его словам, до конца текущего года ни Россия, ни США не будут делать резкие движения, которые могут трактоваться партнером по диалогу, как что-то прямо враждебное.
Ранее Бортник заявил, что короткий фрагмент готовящегося фильма американским телеканалом CNN является информационной спецоперацией США, которая изначально была направлена против окружения президента Владимира Зеленского и его Офиса.
Кроме того, он заявил, что грядущие выборы в Госдуму России и нежелание президента Украины Владимира Зеленского идти на компромиссы для решения конфликта в Донбассе, отодвигают вероятность личной встречи украинского лидера со своим российским коллегой Владимиром Путиным на неопределенный срок.