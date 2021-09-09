Депутат Верховной Рады, член группы «За будущее» Антон Поляков представил законопроект о восстановлении суверенитета Украины в сфере госуправления. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 9 сентября

Поляков поднял проблему зарубежного управления госструктурами Украины на уровень обсуждения в парламенте. Ранее ряд экспертов высказывался о потере суверенитета Украиной в пользу Вашингтона в ключевых областях экономики и политики.

«По-моему, пришло время избавиться от армии соросят и их бесполезных чиновников и членов набсоветов с миллионными зарплатами и нулевым КПД», — сообщил депутат Верховной Рады.

В представленном законопроекте предлагается запретить иностранцам занимать госдолжности на Украине, запретить финансирование украинских политических кампаний и СМИ из-за рубежа и решить вопрос с иностранными членами конкурсных комиссий по отбору судей и чиновников.

Реформа судов Зеленского забуксовала: не могут найти иностранных контролеров © пресс-служба президента Украины

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно понять, о чем вообще разговаривать, так как последний отдал страну «под полное внешнее управление».