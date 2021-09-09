Поляков поднял проблему зарубежного управления госструктурами Украины на уровень обсуждения в парламенте. Ранее ряд экспертов высказывался о потере суверенитета Украиной в пользу Вашингтона в ключевых областях экономики и политики.
«По-моему, пришло время избавиться от армии соросят и их бесполезных чиновников и членов набсоветов с миллионными зарплатами и нулевым КПД», — сообщил депутат Верховной Рады.
В представленном законопроекте предлагается запретить иностранцам занимать госдолжности на Украине, запретить финансирование украинских политических кампаний и СМИ из-за рубежа и решить вопрос с иностранными членами конкурсных комиссий по отбору судей и чиновников.
Недавно в госкорпорации «Нафтогаз Украины» случился скандал, связанный с отставкой трех иностранных членов наблюдательного совета компании. Кризис также затронул судебную ветвь украинской власти: Высшая квалификационная комиссия судей до сих пор не начинает работу по причине отсутствия в ее составе иностранных экспертов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно понять, о чем вообще разговаривать, так как последний отдал страну «под полное внешнее управление».