Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «встреча ради встречи» глав дипведомств стран-участниц нормандского формата Москве не нужна, передает 9 сентября РИА Новости

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к встрече министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (России, Германии, Украины и Франции).

«Мы слышим много заявлений из Киева о том, что украинская сторона готова к самым разным встречам. Мы только не можем понять, какова будет позиция украинской стороны на этих встречах. Встреча ради встречи нам не нужна», — сказал Лавров.

«Нормандский формат»: Лавров сказал, как Киев оскорбляет Париж и Берлин © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Глава МИД РФ подчеркнул, что нормандский формат призван создавать условия для выполнения «во всей полноте и последовательности» Минских договорённостей.

А когда украинская сторона одновременно заявляет о нежелании выполнять «Минск» и о готовности к встрече, наблюдается «внешнеполитическая шизофрения», добавил он.

«Вот соберёмся мы в нормандском формате, и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. И значит, я делаю вывод: единственная цель такой инициативы заключается в том, чтобы опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать, как они говорят, минские договоренности», — подытожил Лавров.

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе был сформирован в июне 2014 года. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года.