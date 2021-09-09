Ранее 19-летнюю Ярославу Магучих, бронзового призера Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту, затравили на родине из-за фото, на котором она во время церемонии награждения обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене.
Кроме того, спортсменку вызвали на беседу в Министерство обороны страны, после которой она была вынуждена писать в соцсетях, что сделала снимок «на эмоциях» от победы.
Ранее украинские неонацисты на улице атаковали единственного украинского золотого медалиста Токио Жана Беленюка за неправильный цвет кожи — его отец родом из африканской страны Руанда.
Уголовное дело впоследствии было закрыто "из-за отсутствия состава преступления", однако сам Беленюк позднее заявил, что перед ним извинились руководители группировки, к которым принадлежали оскорблявшие его молодчики.