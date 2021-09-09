Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сделала новое фото с российской коллегой Марией Ласицкене. На этот раз - после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе, где спортсменки заняли второе и первое места соответственно, пишут 9 сентября РИА Новости

Ранее 19-летнюю Ярославу Магучих, бронзового призера Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту, затравили на родине из-за фото, на котором она во время церемонии награждения обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

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Ранее украинские неонацисты на улице атаковали единственного украинского золотого медалиста Токио Жана Беленюка за неправильный цвет кожи — его отец родом из африканской страны Руанда.

Уголовное дело впоследствии было закрыто "из-за отсутствия состава преступления", однако сам Беленюк позднее заявил, что перед ним извинились руководители группировки, к которым принадлежали оскорблявшие его молодчики.