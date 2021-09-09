Актер Федор Добронравов ответил на вопрос журналистов, хочет ли сниматься в очередном сезоне сериала «Сваты», а также рассказал о перенесенном им несколько лет назад инсульте. Подробности на днях опубликовала «Комсомольская правда»

Застал жену со студентом: украинский певец сделал признание © Павел Зибров/Инстаграм

Итогом такой напряженной работы в 2018 году стал инсульт, который разбил артиста прямо на сцене. Изменения в состоянии коллеги почувствовала коллега Татьяна Васильева, которая и смогла помочь любимцу зрителей.

«Когда-то я думал, что я — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — рассказал актер.

Сниматься после перенесенного заболевания и операции артист не перестал, но от части ролей, признался, стал отказываться, потому что теперь больше ценит жизнь. Речь в том числе и о сериале «Сваты».

«Продюсеры сериала говорят, что надо еще и еще. Отвечаю им, что не уверен, что родился для того, чтобы лечь в гроб в костюме Ивана Будько. Мне кажется, что надо еще что-то поиграть и посниматься в каких-то других проектах», — констатировал Добронравов.