Долгое время Добронравов не мог поступить в театральный, еще дольше добивался признания, но к определенному моменту в карьере предложений стало так много, что совмещать работу в театре и роли в кино артисту стало физически сложно, не хватало времени ни на отдых, ни на сон.
Итогом такой напряженной работы в 2018 году стал инсульт, который разбил артиста прямо на сцене. Изменения в состоянии коллеги почувствовала коллега Татьяна Васильева, которая и смогла помочь любимцу зрителей.
«Когда-то я думал, что я — донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. А донской рысак скачет и умирает на ногах. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет», — рассказал актер.
Сниматься после перенесенного заболевания и операции артист не перестал, но от части ролей, признался, стал отказываться, потому что теперь больше ценит жизнь. Речь в том числе и о сериале «Сваты».
«Продюсеры сериала говорят, что надо еще и еще. Отвечаю им, что не уверен, что родился для того, чтобы лечь в гроб в костюме Ивана Будько. Мне кажется, что надо еще что-то поиграть и посниматься в каких-то других проектах», — констатировал Добронравов.