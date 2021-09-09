«Левчик дома. Благодарим всех, кто помогал искать», — написал Бойко.
На видео кота извлекают из укрытия на площади Рынок. Животное забилось в укромное место, испугавшись взрывов на учениях, которые проводились накануне у здания мэрии.
Затем появилось обновление и в аккаунте главного кота Львова в Instagram. От лица кота сообщается, что он немного повредил лапы и его уже отвезли на осмотр к ветеринару.
Также Левчику планируют подобрать систему отслеживания перемещений, чтобы пушистый символ Львова больше не пропадал.
Кот Левчик уже год занимает пост «кошачьего мэра» Львова. В его блоге постоянно публикуют новые посты о занятиях кота в рабочее и свободное время.