Сбежавшего из городской администрации Львова во время антитеррористических учений «кошачьего мэра» Левчика удалось найти. Об этом 8 сентября в Facebook глава администрации мэра Львова Евгений Бойко

«Левчик дома. Благодарим всех, кто помогал искать», — написал Бойко.

На видео кота извлекают из укрытия на площади Рынок. Животное забилось в укромное место, испугавшись взрывов на учениях, которые проводились накануне у здания мэрии.

Учебный взрыв в горсовете Львова оставил мэра Садового без лучшего друга © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Также Левчику планируют подобрать систему отслеживания перемещений, чтобы пушистый символ Львова больше не пропадал.

Кот Левчик уже год занимает пост «кошачьего мэра» Львова. В его блоге постоянно публикуют новые посты о занятиях кота в рабочее и свободное время.

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