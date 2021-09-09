Международный валютный фонд (МВФ) намерен выделить Украине очередной транш в размере 700 млн долларов в первой декаде октября. Об этом 9 сентября сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии «РБК-Украина»

Зеленский использует деньги МВФ на «сохранение своего кресла» - Загородний © Facebook, zelenskiy95 Сергей Николайчук заявил, что по итогам пересмотра программы stand-by МВФ готов перечислить Украине всего в 2021 году около миллиарда долларов, такая же сумма прогнозируется и в будущем году.

«Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября… Все, что необходимо сделать от нас, — это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год», — сказал Гетманцев.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что новый транш от МВФ будет обсуждаться во время визита представителей миссии фонда на Украину в сентябре.

В августе Владимир Зеленский поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за выделение 2,7 млрд долларов на преодоление коронавирусного кризиса и заверил, что Украина продолжит внедрять требующиеся согласно условиям фонда реформы.