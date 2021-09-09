Ранее, в августе, замглавы Национального банка Украины Сергей Николайчук заявил, что по итогам пересмотра программы stand-by МВФ готов перечислить Украине всего в 2021 году около миллиарда долларов, такая же сумма прогнозируется и в будущем году.
«Украина получит очередной транш МВФ в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября… Все, что необходимо сделать от нас, — это законопроект о внесении изменений по Национальному банку, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год», — сказал Гетманцев.
Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что новый транш от МВФ будет обсуждаться во время визита представителей миссии фонда на Украину в сентябре.
В августе Владимир Зеленский поблагодарил директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за выделение 2,7 млрд долларов на преодоление коронавирусного кризиса и заверил, что Украина продолжит внедрять требующиеся согласно условиям фонда реформы.