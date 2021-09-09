В среду, 9 сентября, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с художником-постановщиком Борисом Красновым. Проститься с ним пришли многие представители шоу-бизнеса, в том числе певица Алла Пугачева, передают РИА Новости

Киевлянин и любимец Пугачевой. В Москве умер Борис Краснов © Мила Стриж Алла Пугачева и Валерий Сюткин, ведущий Максим Галкин и многие другие.

Скончался Краснов в возрасте 60 лет в ночь на 7 сентября. Причиной стали последствия очередного инсульта, который постановщик перенес в начале июня.

Многие друзья и коллеги уверены, что фатальное влияние на здоровье Краснова оказал судебный процесс 2011 года, когда постановщик был задержан по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата фирмы. Позже по решению суда его выпустили под залог в пять миллионов рублей, а через месяц сценографа госпитализировали с инсультом. В 2014 году уголовное дело в отношении Краснова прекратили из-за отсутствия состава преступления.

За свою карьеру сценограф успел поставить более 3,5 тысяч шоу, в числе его заказчиков были Людмила Гурченко, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Кристина Орбакайте и многие другие. Одна из самых известных его работ — «Рождественские встречи Аллы Пугачевой».