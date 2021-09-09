Депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко напал на независимого парламентария Гео Лероса во время его выступления у трибуны Верховной Рады. В своем выступлении Лерос выражал критиковал президента Владимира Зеленского. Инцидент в парламенте произошел утром 9 сентября. Трансляцию вел телеканал «Рада»

Конфликт между депутатами начался, когда Лерос позволил себе критику в адрес команды Зеленского и лично президента.

«Господин Зеленский, вы сколько угодно можете назначать своих друзей и знакомых на государственные посты, но вы превращаете Украину в филиал мафии», — такими были слова Лероса перед тем, как Тищенко, приходящийся кумом главе Офиса президента Андрею Ермаку, оттащил его от трибуны.

Позднее Тищенко рассказал журналистам о мотивации своего нападения на коллегу по парламенту.

«Гео Лерос, который начал оскорблять президента, а президент — это институция, за него люди голосовали, его нельзя оскорблять», — пояснил он изданию «Страна.ua».

Убийство, рэкет, героин: Лерос обнародовал криминальное досье Тищенко © Facebook, Слуга Народу

«Очевидно, что это следствие формы правления Зеленского… Тищенко — это филиал действий СНБО в парламенте. Зеленский абсолютно незаконно действует через СНБО, а его депутаты, которые являются криминальными авторитетами, действуют точно так же в парламенте… Тищенко занимался рэкетом, это мафия, как Зеленский и его "Слуги"» — сказал Лерос в комментарии Vesti.ua.

Он добавил, что не будет подавать официальной жалобы на действия коллеги.

«На больных людей нельзя обижаться», — сказал депутат.

Ранее Лероса исключили из фракции «Слуга народа», а Тищенко называл депутата «главным предателем Украины».