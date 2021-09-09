Конфликт между депутатами начался, когда Лерос позволил себе критику в адрес команды Зеленского и лично президента.
«Господин Зеленский, вы сколько угодно можете назначать своих друзей и знакомых на государственные посты, но вы превращаете Украину в филиал мафии», — такими были слова Лероса перед тем, как Тищенко, приходящийся кумом главе Офиса президента Андрею Ермаку, оттащил его от трибуны.
Позднее Тищенко рассказал журналистам о мотивации своего нападения на коллегу по парламенту.
«Гео Лерос, который начал оскорблять президента, а президент — это институция, за него люди голосовали, его нельзя оскорблять», — пояснил он изданию «Страна.ua».
Свой комментарий дал также и Лерос.
«Очевидно, что это следствие формы правления Зеленского… Тищенко — это филиал действий СНБО в парламенте. Зеленский абсолютно незаконно действует через СНБО, а его депутаты, которые являются криминальными авторитетами, действуют точно так же в парламенте… Тищенко занимался рэкетом, это мафия, как Зеленский и его "Слуги"» — сказал Лерос в комментарии Vesti.ua.
Он добавил, что не будет подавать официальной жалобы на действия коллеги.
«На больных людей нельзя обижаться», — сказал депутат.
Ранее Лероса исключили из фракции «Слуга народа», а Тищенко называл депутата «главным предателем Украины».