Президент РФ Владимир Путин не примет участия в предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков 9 сентября

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Путин может провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

«Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее», — сказал Песков в четверг журналистам.

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Пресс-секретарь Зеленского заявлял, что президент Украины в этом году планирует снова посетить США в сентябре. Сессия Генеральной ассамблеи ООН начинается 14 сентября.