Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Путин может провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.
«Президент не планирует в этом году принимать участие в Генассамблее», — сказал Песков в четверг журналистам.
Ранее он отмечал, что встреча Путина и Зеленского может состояться только после тщательной подготовки, поэтому в текущем году ее ждать не стоит.
Пресс-секретарь Зеленского заявлял, что президент Украины в этом году планирует снова посетить США в сентябре. Сессия Генеральной ассамблеи ООН начинается 14 сентября.