Певица Алла Пугачева в очередной раз поразила всех стильным молодежным образом. Новые снимки примадонны и ее наряда сделали 8 сентября на премьере сериала «Вертинский», написало издание PeopleTalk

Подралась с пьяной фанаткой: протеже Зеленского посетила концерт «Мумий Тролля» под Киевом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Максимом Галкиным. Он предпочел появиться на публике в строгом синем пиджаке и голубой рубашке, сочетав их с горчичными брюками. Многие пользователи заметили, что в этом наряде он стал очень похож на лидера группы «Мумий тролль» Илью Лагутенко.

Пугачева выбрала темно-серый костюм в едва уловимую светлую полоску и черный топ, который примадонна подчеркнула широким поясом в цвет.

«А посмотрите, как прекрасно в 72 года выглядит Алла Борисовна», — подписали фото журналисты PeopleTalk.

Однако без критики подписчиков все же не обошлось, пользователи обратили внимание, что макияж певицы получился слишком ярким для ее возраста.

Алла Пугачева — российская певица с репертуаром более чем в 500 песен на русском, английском, немецком, французском, иврите, финском, казахском и украинском языках. Концертную деятельность артистка прекратила больше 10 лет назад, однако не перестает появляться на светских мероприятиях и активно ведет социальные сети, где делится подробностями жизни своей семьи.