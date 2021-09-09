Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля выступить на часе вопросов к правительству вместо главы МИД Дмитрия Кулебы и отчитаться о ситуации с тарифами. Об этом она заявила 9 сентября на заседании Верховной Рады, которое транслировал парламентский телеканал

На Украине растут тарифы ЖКХ. Украинцы выбирают: заплатить или повеситься Дмитрия Кулебы об итогах визита президента Владимира Зеленского в США.

«Мы требуем, чтобы завтра премьер докладывал с трибуны и отвечал на вопросы относительного того, что происходит с геноцидом украинцев по тарифам», — заявила Тимошенко.

Глава «Батькивыщины» отметила, что депутатам нужна возможность послушать правительство по насущным вопросам, а не главу МИД по «визитам, которые уже обсудили».

В 2021 году на Украине выросли платежи за электричество, так как власти отменили льготный тариф за первые 100 кВт. Теперь все украинцы платят 1,68 грн за кВт. Цена одного кубометра газа в сентябре в зависимости от поставщика будет варьироваться от 7,99 до 20,96 грн. Из-за роста цен на услуги ЖКХ регулярно собираются «тарифные бунты».