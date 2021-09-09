Президент Российской Федерации Владимир Путин провел 8 сентября телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, стороны затронули вопросы Крыма и Донбасса. Запись разговора опубликовали на сайте президента РФ

«Закарпатской платформе» быть! Что показал саммит «Крымской платформы» © пресс-служба президента Украины

Российский президент отметил необходимость придерживаться Минского комплекса мер и указал, что Киев уклоняется от налаживания диалога с Донецком и Луганском и правового оформления особого статуса Донбасса.

В разговоре с главой Евросовета Путин подчеркнул, что организация властями Украины «саммита» «Крымской платформы» носит провокационный характер. Он напомнил, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт ещё в марте 2014 года.

Также российский президент указал, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма.

В конце августа в Киеве состоялся первый саммит «Крымской платформы», которую создали власти Украины для «возвращения» полуострова. На саммит прибыли 46 делегаций из разных стран и международных организаций, в том числе на нем присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

председатель Европейского совета Шарль Мишель

https://24tv.ua/ru/sammit-krymskoj-platformy-2021-foto-video-kto-pribyl-gosti_n1714742