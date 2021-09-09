Ведущая Ксения Собчак обратила внимание на последних возлюбленных рэпера Тимати, заметив, что у всех у них есть одна общая привычка. Об этом светская львица иронически написала 8 сентября у себя в соцсетях

Талашко ответил на обвинения в изнасиловании несовершеннолетней © Открытые источники

Однако фанатам давно очевидно, что звезды давно рассорились. Доказательства тому — частые «уколы» в сторону друг друга. В очередной раз Собчак сделала ироничное замечание, заметив, что все последние его возлюбленные носят на груди по два креста.

«А что за прикол у женщин Тимати с двумя крестами? Так надежнее, кто знает? Плюсы, минусы, подводные камни?» — задалась вопросом Собчак в своих соцсетях.

Одни пользователи удивились вслед за светской львицей, другие решили покритиковать ее саму, заявив, что Собчак просто завидует подружкам рэпера и жалеет об упущенном кавалере в его лице.

В этот раз Тимати никак не отреагировал на выпад Собчак, однако ранее на ее критику он уже отвечал, что Собчак — животное и ей стоит играть Бабу-ягу на детских праздниках.

Ранее сообщалось, что Тимати провел совместный отдых в Греции с 20-летней украинской моделью Сашей Дони.