Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла финал соревнований по прыжкам в высоту «Бриллиантовая лига» в Цюрихе. Об этом 9 сентября сообщает sport24

Мария Ласицкене выиграла в финале Бриллиантовой лиги, взяв высоту 2,05 м со второй попытки. В качестве приза спортсменка получила 30 тыс. долларов и уайлд-кард на чемпионат мира по легкой атлетике 2022 года.

Ярослава Магучих стала второй с результатом 2,03 м. Третья — австралийка Никола Макдермотт - 2.01 м.

«Это невероятное ощущение. Прыжки со зрителями — это фантастика. Большое спасибо за то, что сделали это возможным. Я очень довольна результатами, мне так повезло в Швейцарии. Выступать здесь сложно и одновременно потрясающе: сложно из-за условий арены и потрясающе из-за зрителей», — рассказала Ласицкене.

На предыдущем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе Магучих заняла первое место.

Ранее, на Олимпиаде в Токио, пьедестал также заняли Ласицкене, Магучих и Макдермотт. Тогда за снимок с Ласицкене Ярославу Магучих затравили украинские националисты и заставили писать оправдания в соцсети. Больше спортсменки совместных фото после выступлений не делают.