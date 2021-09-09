Telegram-канал PavlovskyNews 9 сентября опубликовал видеозапись с большим количеством сторонников «Оппозиционной платформы - За жизнь», собравшихся на площади под зданием Верховной Рады Украины

«Слава России»: у Верховной Рады прошел необычный митинг © PavlovskyNews/Telegram посте.

Апрельский опрос социологической службы «Рейтинг» показал, что почти 70% украинцев считают, что страна движется не в том направлении.

Недавний опрос «Социального мониторинга» показал, что только 22% опрошенных выступают за возвращение Донбасса силовым путем, но войну останавливать украинские власти не собираются. Более половины опрошенных выступают за прямые переговоры с Л/ДНР и выполнение Минских соглашений, которое затянулось на 6 лет. Опрос показал также существенный рост уровня недоверия президенту, Верховной Раде, Кабмину, силовикам и оставшимся в эфире украинским телеканалам. Подавляющее большинство (75,5%) выступают против рыночных цен на тепло, поднимаемых по требованию МВФ, и 66% негативно относятся к продвигаемой посольством США медицинской реформе.