«Организаторы анонсировали на митинге больше 6 тысяч людей. По их словам, протестующие выступают "за право мыслить иначе и не соглашаться с нынешним курсом власти. За право на выборы на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. За мир. За нормальные тарифы. За честные суды"», — говорится в посте.
Апрельский опрос социологической службы «Рейтинг» показал, что почти 70% украинцев считают, что страна движется не в том направлении.
Недавний опрос «Социального мониторинга» показал, что только 22% опрошенных выступают за возвращение Донбасса силовым путем, но войну останавливать украинские власти не собираются. Более половины опрошенных выступают за прямые переговоры с Л/ДНР и выполнение Минских соглашений, которое затянулось на 6 лет. Опрос показал также существенный рост уровня недоверия президенту, Верховной Раде, Кабмину, силовикам и оставшимся в эфире украинским телеканалам. Подавляющее большинство (75,5%) выступают против рыночных цен на тепло, поднимаемых по требованию МВФ, и 66% негативно относятся к продвигаемой посольством США медицинской реформе.