Украинская ведущая и протеже нынешнего президента Владимира Зеленского Леся Никитюк 8 сентября сходила на концерт российской группы «Мумий Тролль», который прошел под Киевом. О впечатлениях и скандале с фанаткой артистка рассказала в тот же день в сториз Instagram

Во время концерта одна из поклонниц творчества «Троллей», будучи в состоянии алкогольного опьянения, толкнула ведущую со словами: «Пошла отсюда, тварь». Никитюк призналась, что дала девушке сдачи толкнув ее в ответ, но последовала ее совету и ушла подальше.

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«Пока вы спали, «Мумий Тролль» спели для нескольких сотен людей в комплексе отдыха NAVY под Киевом. Зажигали под "Утекай" и "Владивосток-2000" Анатолий Анатолич, Алла Костромичева, Дима Борисов. Леся Никитюк даже подралась с пьяной фанаткой. Если вы тоже хотели на концерт рок-легенд, не расстраивайтесь. Пока в России запрещены концерты, они вполне могут проехаться по маршрутам славы Олега Винника и Ирины Федишин», — написал Telegram-канал «Культурная прачечная».

К слову, украинские националисты крайне эмоционально относятся к контактам местных звезд и других публичных персон с российскими. В частности, одесские активисты потребовали уволить мэра Одессы и губернатора за то, то что те спели с Юрием Стояновым и Нонной Гришаевой.