Жители Херсона придумали две легенды, чтобы продвинуть кофе собственного производства, который растет на арбузных плантациях. Об этом рассказывается в сюжете местного телеканала «ВТВ плюс», который был обнародован в YouTube 8 сентября

Отмечается, что зерна кофе, которые прорастают из арбузов, смешали из зерен из Бразилии и Руанды. На каждой упаковке обозначено, что арбуз вырос на конкретной арбузной плантации. Культ кофе: как Львов стал кофейной столицей Украины © CC0, Pixabay

«Секреты производства в том, что это достаточно сложная работа отделить кофе от арбуза и отдать мякоть на арбузный мед», — рассказал автор идеи Константин Дудченко.

Согласно первой легенде, которой вдохновились производители, моряки возвращались из Эфиопии с бедным урожаем кофе и искали, чем занять пустые трюмы. В порту Турции они увидели неизвестный им ранее арбуз и решили заполнить трюмы им. Во время шторма продукты смешались. И вместо семечек в ягоде начали расти зерна кофе.

По второй легенде херсонский фермер съел арбуз вместе с семечками и почувствовал прилив энергии. Оказалось, что в нем были не семечки, а зерна кофе.

Херсон славится на Украине изобилием помидоров, арбузов и подсолнечника.