Отмечается, что зерна кофе, которые прорастают из арбузов, смешали из зерен из Бразилии и Руанды. На каждой упаковке обозначено, что арбуз вырос на конкретной арбузной плантации.
«Секреты производства в том, что это достаточно сложная работа отделить кофе от арбуза и отдать мякоть на арбузный мед», — рассказал автор идеи Константин Дудченко.
Согласно первой легенде, которой вдохновились производители, моряки возвращались из Эфиопии с бедным урожаем кофе и искали, чем занять пустые трюмы. В порту Турции они увидели неизвестный им ранее арбуз и решили заполнить трюмы им. Во время шторма продукты смешались. И вместо семечек в ягоде начали расти зерна кофе.
По второй легенде херсонский фермер съел арбуз вместе с семечками и почувствовал прилив энергии. Оказалось, что в нем были не семечки, а зерна кофе.
Херсон славится на Украине изобилием помидоров, арбузов и подсолнечника.