Наливайченко уличил погранслужбу Украины в коррупционных схемах, связанных с закупкой песка и щебня. По сведениям депутата, тендеры заключаются по цене «втрое, в четыре раза» выше рыночной цены – цены завышены на сто миллионов гривен.
Глава Госпогранслужбы потребовал от депутата опровержения.
«Манипуляция и вранье. К большому сожалению, это — современный стиль работы отдельных политиков… Пример этому — народный депутат Украины Валентин Наливайченко…Не привык терпеть грязь, которой хотят облить пограничников… Я требую от него опровергнуть озвученную им информацию», — пишет Дейнеко.
Государственная пограничная служба регулярно попадает в громкие коррупционные скандалы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно высказывался о контрабанде оружия с Украины. О необходимости искоренения коррупции в ГПС высказывался экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отмечая, что для процесса очистки ведомства потребуется «определенное время».
Ранее сообщалось, что в Закарпатье о подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием была задержана сотрудница Госпогранслужбы. По сообщению отдела коммуникаций ведомства, сотрудница за взятки оформляла паспорта Израиля и стран ЕС, пользуясь криминальными связями на Украине и за рубежом.