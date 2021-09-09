Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко обвинил депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко в «манипуляции и вранье». Таким образом он в резкой форме попытался опровергнуть обвинения в коррупции на своей странице в Facebook 9 сентября

Наливайченко уличил погранслужбу Украины в коррупционных схемах, связанных с закупкой песка и щебня. По сведениям депутата, тендеры заключаются по цене «втрое, в четыре раза» выше рыночной цены – цены завышены на сто миллионов гривен.

Глава Госпогранслужбы потребовал от депутата опровержения.

«Манипуляция и вранье. К большому сожалению, это — современный стиль работы отдельных политиков… Пример этому — народный депутат Украины Валентин Наливайченко…Не привык терпеть грязь, которой хотят облить пограничников… Я требую от него опровергнуть озвученную им информацию», — пишет Дейнеко.

Украинская погранслужба не пропустила в страну депутата Госдумы РФ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко неоднократно высказывался о контрабанде оружия с Украины. О необходимости искоренения коррупции в ГПС высказывался экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, отмечая, что для процесса очистки ведомства потребуется «определенное время».

Ранее сообщалось, что в Закарпатье о подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием была задержана сотрудница Госпогранслужбы. По сообщению отдела коммуникаций ведомства, сотрудница за взятки оформляла паспорта Израиля и стран ЕС, пользуясь криминальными связями на Украине и за рубежом.