На видео женщина на повышенных тонах разговаривает с сидящими на лавочке африканцами. Что именно привело к конфликту — неизвестно, однако она требует извиниться.
Затем она плюет в одного из них, а следом замахивается на него сумкой. Второй молодой человек пытается ее успокоить.
Чем именно африканцы разозлили женщину — неизвестно. Однако конфликты на почве расовой ненависти на Украине не редкость: в августе неизвестные попытались напасть на украинского олимпийца, афроукраинца Жана Беленюка. По словам спортсмена, они пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая оскорбления. Позднее полиция прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления.