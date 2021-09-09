В харьковском метро произошла перепалка между африканцами и местной жительницей. Последняя в ходе ссоры плюнула в одного из молодых людей. Видео конфликта 9 сентября опубликовал Telegram-канал «Украинский формат»

На видео женщина на повышенных тонах разговаривает с сидящими на лавочке африканцами. Что именно привело к конфликту — неизвестно, однако она требует извиниться.

Кого надо расисты. Почему в Украине замяли дело об оскорблениях в адрес Жана Беленюка © пресс-служба президента Украины

Чем именно африканцы разозлили женщину — неизвестно. Однако конфликты на почве расовой ненависти на Украине не редкость: в августе неизвестные попытались напасть на украинского олимпийца, афроукраинца Жана Беленюка. По словам спортсмена, они пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая оскорбления. Позднее полиция прекратила уголовное дело за отсутствием состава преступления.