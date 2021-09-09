Колбаса, которую производитель маркирует как детскую, может не соответствовать уровню качества, заявленному на упаковке. Под видом продукции, выпускаемой для детей, нередко можно обнаружить фальсификат. Об этом 8 сентября написал сайт biz.today.ua

Экс-министр посоветовал украинцам самим копить на пенсию © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Издание сообщает, что для того, чтобы выяснить, безопасно ли давать детям те или иные колбасные изделия, нужно предварительно сделать лабораторные исследования, так как в домашних условиях определить безопасность продукта у родителей не получится.

Кроме того, журналисты отметили, что по результатам проверок качества выяснилось, что маркировка «Высший сорт» и высокая стоимость продукта — не гарантия его качества.