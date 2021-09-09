Согласно ГОСТу, в сорта колбасы, предназначенные для детей, не могут быть добавлены соя, крахмал и мясо механической обвалки, однако фактически эти вещества нередко присутствуют в продукции. Употребление такой пищи нередко приводит к аллергическим реакциям и может быть вредно для здоровья ребенка, утверждают специалисты.
Издание сообщает, что для того, чтобы выяснить, безопасно ли давать детям те или иные колбасные изделия, нужно предварительно сделать лабораторные исследования, так как в домашних условиях определить безопасность продукта у родителей не получится.
Кроме того, журналисты отметили, что по результатам проверок качества выяснилось, что маркировка «Высший сорт» и высокая стоимость продукта — не гарантия его качества.