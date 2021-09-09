«По поводу встречи президентов Украины и России — я думаю, об этом говорить не будут, но мне кажется, что там обсуждаются такие варианты… Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни — все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не слишком уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть», — сказал Чалый.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины в этом году планирует снова посетить США. Новый визит, как ожидается, состоится уже в конце сентября.
В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена.