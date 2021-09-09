Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут провести встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН, сессия которой 14 сентября стартует в Нью-Йорке. Такое мнение 8 сентября озвучил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире «Украина 24»

В преддверии саммита. Как Путин и Лукашенко встречались в 2021 году © REUTERS, Sergei Chirikov

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины в этом году планирует снова посетить США. Новый визит, как ожидается, состоится уже в конце сентября.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена.