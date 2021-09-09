На фото, опубликованном в сообществе, один из хасидов вышел на улицу, надев на голову детский пластиковый стул.
«Шалом? Шолом (шлем на украинском — ред.)"», — подписали пост администраторы группы.
В комментариях пользователи назвали хасидов «креативными парнями». В сети также шутят, что дело во введенной на Украине «желтой зоне» карантина.
Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. В 2021 году праздник выпал на 6-8 сентября.