В Умани Черкасской области, куда традиционно для празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана) съезжаются хасиды, заметили паломника, который пошел на радикальные меры соблюдения социальной дистанции. Об этом 8 сентября сообщило Instagram-сообщество uman.times

С пуншем и печеньем: в Умани хасиды открыли свой Starbucks © Жигайло/Instagram

«Шалом? Шолом (шлем на украинском — ред.)"», — подписали пост администраторы группы.

В комментариях пользователи назвали хасидов «креативными парнями». В сети также шутят, что дело во введенной на Украине «желтой зоне» карантина.

Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана. В 2021 году праздник выпал на 6-8 сентября.