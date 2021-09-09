Милованов уверен, что пенсионная реформа на Украине все же будет внедрена, но ожидать ее скорой реализации не стоит, из-за демографических проблем эта работа может занять многие десятилетия.
«Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы по 3-5%», — сказал экс-министр.
Милованов не первый, кто делает подобное заявление. Ранее министр финансов Сергей Марченко публично озвучил информацию о том, что поколению украинцев, кому сейчас в районе 40 лет рассчитывать придется только на накопительную систему и собственные силы.
Марченко пояснил, что это связано с ухудшающейся демографической ситуацией и дефицитом пенсионного фонда.