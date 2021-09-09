Бывший министр экономики Украины, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов посоветовал гражданам страны не доверять вопрос своей пенсии государству, а прямо сейчас начать на нее копить самостоятельно. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24»

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«Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя и откладывать и хранить хотя бы по 3-5%», — сказал экс-министр.

Милованов не первый, кто делает подобное заявление. Ранее министр финансов Сергей Марченко публично озвучил информацию о том, что поколению украинцев, кому сейчас в районе 40 лет рассчитывать придется только на накопительную систему и собственные силы.

Марченко пояснил, что это связано с ухудшающейся демографической ситуацией и дефицитом пенсионного фонда.