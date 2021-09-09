Пришедшие к власти в Афганистане талибы не станут довольствоваться властью лишь в этой стране и пойдут дальше, захватывая новые страны и города. Об этом заявил украинский астролог Влад Росс, передает 9 сентября «Главред»

Астролог Влад Росс объявил о включении Украины в НАТО © Скриншот с эфира MY.UA

Астролог убежден, что начиная с 2022 года стартует экспансия талибов на север.

Кроме того, астролог добавил, что интересная судьба может ждать Казахстан.

«Если [Нурсултан] Назарбаев вовремя не опомнится, Казахстан может быть разделен на юг и север», — заверил Росс.

Впрочем, отмечает астролог, существует вероятность, что американские войска вновь вернутся в регион, плюс Турция вмешается в процессы на стороне Туркменистана, из-за чего развяжется большая война.

«Весь мир втянется в войну против талибов, и в конечном итоге «Талибан» падёт», — сказал астролог.

Он заверил, что Украине и России талибы угрожать не будут.

«Украина, к счастью, далеко, потому талибы до нас не дойдут и нашей стране угрожать не будут. Россию захватить им будет нереально», — считает астролог.

В середине августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.

*Деятельность организации запрещена в РФ