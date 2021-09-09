«С наступлением тепла талибы могут напасть на Среднюю Азию. Цель номер один для талибов — город Ташкент. Это самый желанный для них город. Также они будут стремиться захватить Душанбе и Ашхабад», — сказал Росс.
Астролог убежден, что начиная с 2022 года стартует экспансия талибов на север.
Кроме того, астролог добавил, что интересная судьба может ждать Казахстан.
«Если [Нурсултан] Назарбаев вовремя не опомнится, Казахстан может быть разделен на юг и север», — заверил Росс.
Впрочем, отмечает астролог, существует вероятность, что американские войска вновь вернутся в регион, плюс Турция вмешается в процессы на стороне Туркменистана, из-за чего развяжется большая война.
«Весь мир втянется в войну против талибов, и в конечном итоге «Талибан» падёт», — сказал астролог.
Он заверил, что Украине и России талибы угрожать не будут.
«Украина, к счастью, далеко, потому талибы до нас не дойдут и нашей стране угрожать не будут. Россию захватить им будет нереально», — считает астролог.
В середине августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.
*Деятельность организации запрещена в РФ