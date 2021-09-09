Одесские националисты возмущены тем, что местные политики выпустили к дню города клип, снятый совместно с российскими артистами. Соответствующий пост 8 сентября разместил в Facebook местный активист Демьян Ганул

Глава Одессы Геннадий Труханов, губернатор области Сергей Гриневецкий и бывший кандидат в мэры от «Слуги народа» Олег Филимонов спели знаменитую композицию «У черного моря» вместе с Юрием Стояновым и Нонной Гришаевой. И вот как это оценили местные «патриоты».

«Мэр Одессы и глава Оды (Одесской областной госадминистрации — ред.) записали видео с оккупантами! Юрий Стоянов — регулярно посещает оккупированный Крым. Из-за антиукраинской позиции у него был запрет на въезд в Украину, который куда-то пропал, несмотря на регулярное нарушение закона о пересечении государственной границы. Находится в базе "Миротворец". Нона Гришаева — постоянно посещает оккупированный полуостров Крым, тоже как Стоянов, находился под запретом въезда и в базе "Миротворец"», — написал Ганул.

В конце своего гневного поста националист и вовсе обратился к главе государства с требованием наказать виновных в связи с русскими политиков.

«Владимир Зеленский, если уважаешь себя и страну, то сразу нужно собраться на совещание СНБО и убрать Гриневецкого и Труханова с оккупированных позиций. Нет времени ждать следующего видео с Путиным», — заявил Ганул.

К слову, Нонна Гришаева — уроженка Одессы, в этом городе у нее живут родственники. Юрий Стоянов родился в ликвидированном ныне Тарутинском районе Одесской области.

Демьян Ганул — праворадикальный одесский активист. Получил известность своей репликой о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, которых он назвал нелюдями.