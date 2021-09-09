Украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram на днях перечислила полезные свойства черники

Царская ягода: названы полезные и опасные свойства крыжовника © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Употребляя свежую чернику, человек усваивает только часть ее полезных свойств, поскольку косточка практически не переваривается. В то же время многие ценные вещества ягоды находятся именно в косточке. Среди них важные компоненты: жирные кислоты Омега, полифенолы, антиоксиданты, пектины и хлорогеновая кислота», — объяснила Фус.

До того она рассказывала о других полезных ягодах. Так, по ее словам, облепиха — улучшает состояние волос и ногтей, а клюква — оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление.