Она отметила, что за счет высокого содержания кремния ягода укрепляет кости, улучшает подвижность суставов, состояние кожи, волос и ногтей. Также в чернике немало железа, йода, марганца и антиоксидантов. Кроме того, в этой ягоде есть вещество миртиллин, которое снижает уровень сахара в крови.
«Употребляя свежую чернику, человек усваивает только часть ее полезных свойств, поскольку косточка практически не переваривается. В то же время многие ценные вещества ягоды находятся именно в косточке. Среди них важные компоненты: жирные кислоты Омега, полифенолы, антиоксиданты, пектины и хлорогеновая кислота», — объяснила Фус.
До того она рассказывала о других полезных ягодах. Так, по ее словам, облепиха — улучшает состояние волос и ногтей, а клюква — оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление.