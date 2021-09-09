На сайте «Контрамарка» появились объявления о продаже билетов на концерты российского рэпера Алишера Моргенштерна. Согласно афишам рэпер посетит Украину в ноябре

Моргенштерн похвалил Зеленского © Моргенштерн/Instagram

Единственное ограничение на концертах — детей до 16 лет допускать не будут. О других речи нет, хотя на ноябрь Минздрав планировал карантинный локдаун.

Ситуацию изучают в Службе безопасности Украины.

«Разрешение на продажу билетов на концерты дает Министерство культуры и информационной политики. Моргенштерн числится в его черных списках. Не сам лично, а его творчество. Для этого человека нет запрета на въезд в Украину, но его песни здесь не разрешены», — цитирует источник в ведомстве «КП в Украине».

По его словам, если Моргенштерн прилетит в страну, пограничники спросят о цели визита. Моргенштерн ответит: концерты — и его не пропустят дальше контрольного пункта.

«Но если рэпер заявит, что приехал к троюродной тете, должны пропустить. Потому что он не персона нон грата и может гостить у кого хочет. Разговаривать, есть, пить, но не петь», — сказали в СБУ.

Артист планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве на лето 2021 года. Но СБУ запретила ему въезжать в страну и внесла в список лиц, угрожающих нацбезопасности. В черный список минкульта Моргенштерн был внесен по рекомендации СБУ из-за пропаганды в песнях культа насилия и жестокости. В ответ Моргенштерн подал иск в Окружной административный суд Киева против СБУ. В июле суд открыл производство по иску.

В конце августа исполнитель дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что СБУ внесла в черный список Алишера Валеева, а он по паспорту — Алишер Моргенштерн. По словам рэпера, фамилию матери он взял в 14 лет.