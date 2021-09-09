За минувшие сутки на Украине зафиксировали 3 663 новых случая коронавируса. Об этом 9 сентября сообщило министерство здравоохранения страны

Заболеваемость растет: почти 3 тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки © Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Днем ранее было зафиксировано 2 772 случая заболевания, 7 сентября сообщалось о 2 197 инфицированных, 6 сентября было выявлено 773 заражения, 5 сентября зафиксировано 1379 случая заболевания COVID-19, 4 сентября — 2 614, 3 сентября — 2 693, 2 сентября — почти 2,5 тыс. заразившихся, 1 сентября за сутки было выявлено 2 075 случаев заболевания, 31 августа сообщалось о 1 356 случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в стране заболели больше 2,3 млн украинцев, летальных случаев — свыше 54,1 тысячи.