«Из них детей — 342, медработников — 63. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 981 человек; летальных случаев — 61», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
Днем ранее было зафиксировано 2 772 случая заболевания, 7 сентября сообщалось о 2 197 инфицированных, 6 сентября было выявлено 773 заражения, 5 сентября зафиксировано 1379 случая заболевания COVID-19, 4 сентября — 2 614, 3 сентября — 2 693, 2 сентября — почти 2,5 тыс. заразившихся, 1 сентября за сутки было выявлено 2 075 случаев заболевания, 31 августа сообщалось о 1 356 случаях COVID-19.
Всего за период пандемии в стране заболели больше 2,3 млн украинцев, летальных случаев — свыше 54,1 тысячи.