Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 8 сентября в своем Telegram прокомментировала сообщения о том, что западные страны пытаются убедить соседние с Афганистаном страны принять у себя афганских беженцев

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