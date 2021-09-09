Захарова отметила, что если страны НАТО продавят «вскрытие» границ Афганистана с сопредельными государствами, то Европе мало не покажется.
Она подчеркнула, что «это реально план-катастрофа».
«Хотя они этого ещё не понимают, похоже», — добавила представитель МИД.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники сообщало, что власти США решили выплатить 2,2 тысячи долларов каждому афганцу, бежавшему из страны. Помимо выплат Государственный департамент США планирует ввести льготы по медицинской страховке.