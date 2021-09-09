Кадровые перестановки в кабинете министров Украины возможны в ближайшее время. Об этом 8 сентября в эфире «5 канала» заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков

Разумков созывает Верховную Раду ради обращения к США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергея) Марченко я доволен. Ему в этом смысле всегда сложнее остальных — все шишки летят в него. А по другим коллегам, наверное, сейчас будет некорректно комментировать конкретно каждого. Посмотрим, кого будет предлагать премьер-министр или, может, самостоятельно сами министры пытаться покинуть свои кресла. В ближайшее время такие вопросы будут подниматься. Вопросов касательно увольнения премьер-министра Украины сегодня не стоит», — сказал Разумков.

По его словам, кадровые перестановки могут произойти уже до конца сентября.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. По предварительной информации, депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, — это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.