Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал мракобесием намерение Украины ввести санкции за строительство Крымского моста, передает 9 сентября РИА Новости

Крымский мост: финальная точка интеграции с Россией

По его словам, пока российский Крым развивается, реализуя масштабные инфраструктурные проекты, киевские власти, исходя из своей злобы и бессилия, продолжают тщетные попытки навредить полуострову.

«Все их действия — все равно что стрелять из пушки по воробьям. Шуму много, да толку никакого. Россия тем и отличается от Украины, что строит мосты, а киевские власти пытаются их разрушить», — подчеркнул Гемпель.

Кабинет министров Украины на заседании в среду предложил Совету национальной безопасности и обороны ввести на пять лет санкции против 24 юридических и шести физических лиц, причастных к строительству Крымского моста.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное — 30 июня 2020 года.