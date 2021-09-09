Советник главы офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович 8 сентября в своем Facebook раскритиковал соотечественников, которые выступили против его идеи о переименовании страны в Русь-Украину

Арестович заявил, что власти готовы поддержать название «Русь-Украина» © Facebook, Constantine Romanchuk

«Долбаные селюки», — резюмировал он.

Политик также напомнил, что Украина за последнее столетие не раз меняла свое название. Он задался вопросом, почему объяснять всему миру и своим гражданам разницу между всеми ее названиями и необходимость переименования нормально, а разъяснить разницу между «руськими» и «россиянами» будет сложно.

Ранее Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил, что это была шутка и его личное мнение.