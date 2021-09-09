Арестович отметил, что устал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью. Он подчеркнул, что у недовольных его идеей «бледная спирохета, вместо мозгов, заросшая вишней» и добавил, что у критиков нет ни понимания, ни размаха.
«Долбаные селюки», — резюмировал он.
Политик также напомнил, что Украина за последнее столетие не раз меняла свое название. Он задался вопросом, почему объяснять всему миру и своим гражданам разницу между всеми ее названиями и необходимость переименования нормально, а разъяснить разницу между «руськими» и «россиянами» будет сложно.
Ранее Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил, что это была шутка и его личное мнение.