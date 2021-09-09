Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон 8 сентября в эфире телеканала «Украина 24» предложил изменить гимн страны

«На даче Януковича»: Гордон ошарашил новым снимком © Дмитрий Гордон/Instagram

«Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой», — подчеркнул он.

На днях Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1, а Российскую Федерацию — в Россию-2. Он назвал эту идею «троллингом высшего порядка».