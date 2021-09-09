Гордон отметил, что у гимна величественная, красивая музыка, однако слова, по его мнению, «никуда не годятся». По его словам, в тексте слишком много таких пессимистичных фраз, «как еще не пропали» или «сгинут наши вороженьки». Журналист советует сделать гимн оптимистичнее, чтобы в нем было больше надежды на будущее.
«Хотелось бы, чтобы у нас появился текст гимна такой же возвышенный, величественный, с надеждой», — подчеркнул он.
На днях Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1, а Российскую Федерацию — в Россию-2. Он назвал эту идею «троллингом высшего порядка».