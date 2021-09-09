В Львовской области Украины огородники обнаружили на своих участках захоронения. Об этом на днях сообщил телеканал «Украина 24»

Вытащили из могилы. Украинского священника поймали на кладбище за странным занятием © РИА Новости, Вадим Жернов / Перейти в фотобанк

Выяснилось, что право собственности на землю у садоводческого товарищества появилось только в этом году, когда на шести из 70 участков уже хоронили умерших. При этом земля под огороды была выделена сельским советом в еще в 1992 году.

Директор кладбища, объясняя необходимость расширить территорию, сослался на двукратно выросшую смертность из-за COVID-19. К тому же, утверждает он, к моменту начала захоронений земля была в муниципальной собственности, а теперь ее приватизировали вместе с гробами.

Сейчас новые захоронения на спорной земле не проводятся. Исключение будет сделано лишь для тех, кто ранее забронировал место возле родственников.

В августе сообщалось, что неизвестные жители украинского города Ровно превратили старое еврейское кладбище в велопарк с гоночными дорожками. Место памяти находится прямо в центре города. По данным Объединенной еврейской общины Украины, строительные работы там самовольно ведет местная молодежь. Подростки разрывают землю и укрепляют ее надгробиями ради постройки трамплинов, а могильные камни используют как ограждение для трассы.