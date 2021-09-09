Украинский политолог Руслан Бортник 8 сентября в эфире телеканала «Наш» объяснил, почему для президента Украины Владимира Зеленского «стратегически» важна встреча с российским лидером Владимиром Путиным

Бортник рассказал о кадровых перестановках в украинском правительстве © стрингер

В качестве примера эксперт привел экс-главу Украины Петра Порошенко, который не смог наладить отношения с Россией и безуспешно пытался переизбраться.

При этом Бортник подчеркнул, что для российского лидера встреча с Зеленским является бессмысленной.

Украинский специалист добавил, что в руках России находятся «ключевые предохранители», которые оказывают влияние на ситуацию на Украине.

На днях бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявлял также, что президент Украины будет вынужден согласиться на встречу со своим российским коллегой в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева.