«В Харькове не будет "зеленого" кандидата. Это на самом деле кризис власти… Харьков для "зеленых" может стать определенным провалом, потому что у них не хватает кадрового резерва, и у них нет сильных кандидатов. Они не работают с ячейками на местах», — заявила она.
По словам Решмедиловой, во время избирательных процессов все чаще по партии видно, что она становится, как «воздушный шар» без структуры.
Ранее депутат Рады от «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила, что партия отказалась от идеи выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова, поскольку считает, что у местных представителей все равно шансов намного больше.
Утром 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался. Он заболел COVID-19 в августе и боролся с болезнью четыре месяца. До перевыборов, которые должны пройти осенью 2021 года городом руководит Игорь Терехов.