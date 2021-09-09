Отсутствие кандидата в мэры Харькова от «Слуги народа» свидетельствует о кризисе власти. Такое мнение выразила политолог Александра Решмедилова в своём интервью каналу Ukrlife.TV 7 сентября

«В Харькове не будет "зеленого" кандидата. Это на самом деле кризис власти… Харьков для "зеленых" может стать определенным провалом, потому что у них не хватает кадрового резерва, и у них нет сильных кандидатов. Они не работают с ячейками на местах», — заявила она.

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Ранее депутат Рады от «Слуги народа» Евгения Кравчук заявила, что партия отказалась от идеи выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова, поскольку считает, что у местных представителей все равно шансов намного больше.

Утром 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес скончался. Он заболел COVID-19 в августе и боролся с болезнью четыре месяца. До перевыборов, которые должны пройти осенью 2021 года городом руководит Игорь Терехов.