«Они могут пойти на социальные выплаты, но только с одной целью — переизбрать Зеленского на второй срок. Потому что ходят упорные слухи, инсайды, что все-таки Зеленский пойдет на досрочные президентские выборы. И для того, чтобы продержаться месяц-два, им нужно срочно что-то дать», — заявил он.
По мнению эксперта, лучше бы эти средства направили на проведение эффективной системы модернизации энергосектора, чтобы меньше потреблять газа.
Ранее Международный валютный фонд перечислил Украине 2,7 млрд долларов. МВФ выделяет эти средства всем странам — членам фонда на восстановление экономики после коронакризиса.
В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.