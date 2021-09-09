Эмиссионные деньги МВФ президент Украины Владимир Зеленский направит на социальные выплаты, чтобы остаться на второй президентский срок. Такое мнение экономический эксперт, блогер, политолог Тарас Загородний выразил в эфире «Знай.ua» 7 сентября

«Они могут пойти на социальные выплаты, но только с одной целью — переизбрать Зеленского на второй срок. Потому что ходят упорные слухи, инсайды, что все-таки Зеленский пойдет на досрочные президентские выборы. И для того, чтобы продержаться месяц-два, им нужно срочно что-то дать», — заявил он.

По мнению эксперта, лучше бы эти средства направили на проведение эффективной системы модернизации энергосектора, чтобы меньше потреблять газа.

Украинский премьер пообещал потратить деньги МВФ на социальные выплаты © Facebook, Денис Шмигаль

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.