Ожидать какого-то прорыва по результатам встречи президентов России и Белоруссии не стоит, но предпосылки для объединения двух государств очень серьёзные. Своими мыслями перед встречей глав государств 9 сентября поделился с Украиной.ру белорусский политолог Алексей Дзермант

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сообщил, что программа общей интеграции союзных государств будет подписана 10 сентября на заседании Высшего госсовета Союзного государства, после встречи президентов двух стран. При этом, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, подписание дорожной карты самими президентами не планируется. Блицопрос: Владимир Мамонтов о встрече президентов России и Белоруссии © Sputnik / Miroslav Rotari

«Судя по заявлениям сторон, программы уже проработаны, подготовлены. Переговоры были длительные, но компромисс, судя по всему, найден. Если мы говорим о прорыве, то для экономики объединение экономических потенциалов будет сильным подспорьем. Но нужно следить за выполнением этих программ…Углубленная интеграция — это максимально тесное сближение позиций, формирование мощного экономического кулака на международной арене. Мы это и формируем», — говорит эксперт о прогрессе в переговорах.

Дзермант отметил один из проблематичных вопросов в интеграционном процессе — создание наднациональных политических структур. По словам эксперта, белорусская власть не отказывается от созданных планов по интеграции. Дзермант считает, что лишь после создания экономического базиса союзники могут заниматься вопросами политики.

Интеграция России с Белоруссией будет являть собой образец истории успеха, который будет привлекать остальные постсоветские страны, заключает эксперт.

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