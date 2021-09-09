Ключевые страны ЕС против принятия Украины в Евросоюз, поскольку понимают, что нарушится баланс с населением, и тогда проамериканская Восточная Европа будет доминировать над Западной Европой, что Франции и Германии не нужно. Об этом на днях заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире канала «Первый независимый»

Карасев рассказал, у кого Байден и Зеленский «одолжили» коммюнике © president.gov.ua

«Берут нас или не берут в НАТО или ЕС. Если не берут, мы будем стучаться? Они же не берут… Мы знаем, по каким причинам. Мы просто не их, и все. Турцию не взяли в ЕС почему? Потому что она мусульманская страна и поменяет все этнические, расовые балансы в Западной Европе… А нас почему? Потому что мы нарушаем все балансы с огромной территорией, с населением, и тогда Восточная Европа проамериканская будет доминировать над Западной Европой. Это немцам, французам не надо», — заявил он.

Ранее Карасев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет войну на всех фронтах внутри своей страны, один против всех, поэтому должен быть внимателен, чтобы не допустить ополчения всех против него одного.

Также он считает, что очень сильный повстанческий момент в настоящей политической культуре Украины не даст действующей власти отправить за решетку бывшего президента страны Петра Порошенко, поскольку он станет неким народным героем.