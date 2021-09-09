«Я думаю, что время потеряно по поводу Порошенко. Я вижу, что, наоборот, сейчас он второе дыхание какое-то получает. А во-вторых, тут вопрос. Вот сейчас начнут против Порошенко что-то делать. А что другие будут делать?… Может возникнуть вопрос, для чего это делается. Тогда все понимают, что если падет Порошенко, то тогда падут все», — сказал он.
По словам Карасева, у Порошенко достаточно ресурсообеспеченный политический сектор — медиа, авторитет на Западе и финансовое обеспечение, поэтому он «будет биться до конца».
На примере бывшего премьера Юлии Тимошенко, которая была осуждена при экс-президенте Викторе Януковиче, Карасев пояснил, что Порошенко, как бывшего лидера «просто так посадить или куда-то отправить» не получится, поскольку, освободившись во время Майдана Тимошенко стала «символом сопротивления». С Порошенко, по мнению Карасева, в теории может быть примерно так же, поскольку в настоящее время в политической культуре Украины наблюдается «очень сильный повстанческий момент».
Ранее Карасев заявил, что Зеленский ведет войну на всех фронтах внутри своей страны, один против всех, поэтому должен быть внимателен, чтобы не допустить ополчения всех против него одного.