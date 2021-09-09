Сильный повстанческий момент в политической культуре Украины не даст действующей власти отправить за решетку бывшего президента страны Петра Порошенко, поскольку он станет неким народным героем. Об этом на днях заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире «Первого независимого»

«Оголтелое стремление туда, где двери закрыты»: Мураев назвал сходства Зеленского и Порошенко © Facebook, Т/К НАШ

По словам Карасева, у Порошенко достаточно ресурсообеспеченный политический сектор — медиа, авторитет на Западе и финансовое обеспечение, поэтому он «будет биться до конца».

На примере бывшего премьера Юлии Тимошенко, которая была осуждена при экс-президенте Викторе Януковиче, Карасев пояснил, что Порошенко, как бывшего лидера «просто так посадить или куда-то отправить» не получится, поскольку, освободившись во время Майдана Тимошенко стала «символом сопротивления». С Порошенко, по мнению Карасева, в теории может быть примерно так же, поскольку в настоящее время в политической культуре Украины наблюдается «очень сильный повстанческий момент».

Ранее Карасев заявил, что Зеленский ведет войну на всех фронтах внутри своей страны, один против всех, поэтому должен быть внимателен, чтобы не допустить ополчения всех против него одного.