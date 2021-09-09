Это значит, что Россия не должна быть ассистентом США, когда они этого ждут, в других частях мира, и когда они в этом становятся заинтересованы, подчеркнул парламентарий.
«Я не очень уверен в том, что мы должны умываться и в каждом случае, например, спасать американскую космическую программу, как это делает наш Роскосмос, торгуя Кузнецковскими двигателями, которые американцы за все это время так и не смогли воспроизвести», — привел пример Затулин.
То есть если Соединенные Штаты действуют в таком ключе, то Россия должна выяснить, где и каким образом она может им ответить, и сделать это предметом переговоров или предметом своих действий, если они отказываются от переговоров, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.