Демиургом любой антироссийской политики являются Соединенные Штаты, и это положение не изменится, а это значит, что Россия не обязана принимать во внимание интересы США где бы то ни было. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Я не очень уверен в том, что мы должны умываться и в каждом случае, например, спасать американскую космическую программу, как это делает наш Роскосмос, торгуя Кузнецковскими двигателями, которые американцы за все это время так и не смогли воспроизвести», — привел пример Затулин.

То есть если Соединенные Штаты действуют в таком ключе, то Россия должна выяснить, где и каким образом она может им ответить, и сделать это предметом переговоров или предметом своих действий, если они отказываются от переговоров, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.